Instagram começa a ocultar curtidas e visualizações

O Instagram começou nesta quarta-feira (17) o teste no Brasil que removerá o número total de curtidas em fotos e visualizações de vídeos no feed e no perfil. Segundo a rede social, a medida tem o objetivo de que os seguidores se concentrem mais nas fotos e vídeos que são compartilhados do que na quantidade de curtidas que recebem.

“Não queremos que as pessoas sintam que estão em uma competição dentro do Instagram e nossa expectativa é entender se uma mudança desse tipo poderia ajudar as pessoas a focar menos nas curtidas e mais em contar suas histórias”, afirma a empresa.

Na mudança, somente o dono do perfil pode ver o número total de curtidas em suas publicações, mas ele não aparecerá para as demais pessoas.

Novo feed do Instagram

A alteração começou no Canadá em maio deste ano.

