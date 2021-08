Harry dá presente especial para festa luxuosa de 40 anos de Meghan Markle

O príncipe Harry não mediu esforços para tornar os 40 anos da sua esposa Meghan Markle especial, que será celebrado no dia 4 de agosto. Dentre os mimos que o duque de Sussex separou para duquesa está um bolo naked cake no valor de 160 libras, cerca de 1.149,32 reais, como contou o The Sun.

Mas não para por aí, os convidados ainda vão poder se deliciar com uma mesa com queijos, vinhos e outras delícias da culinária local.

Mesmo sem a confirmação de todos que vão prestigiar o momento, a lista certamente contará com o nome de Doria, a mãe e grande parceira da duquesa, e da apresentadora Orphan Winfrey, que também é amiga do casal.

Em contrapartida, que dificilmente irá à festa é o pai de Meghan, Thomas Markle. Ele deu uma entrevista no começo do mês passado ao The Sun criticando a forma como Harry e Meghan educam Lilibet e Archie.