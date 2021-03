Príncipe Harry conquista novo emprego na Califórnia

O Príncipe Harry é o mais novo contratado da startup BetterUp, localizada no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Dentro da organização, ele atuará como diretor de impacto, conforme o que foi anunciado no início desta semana e confirmado pelo próprio príncipe.

A BetterUp é uma empresa focada em saúde mental, que fornece serviços de mentoria e coaching profissional para seus clientes.

Com a entrada do duque de Sussex para compor a equipe de liderança, ele já dispõe de uma página no site da empresa, em que é traçado um perfil do novo funcionário. “Príncipe Harry, o duque de Sussex, é um humanitário, veterano militar, defensor do bem-estar mental e ambientalista”, diz o texto.

O novo emprego de Harry se deu após o duque de Sussex abrir mão definitivamente de seus deveres reais e semanas após a entrevista bombástica da qual ele e Meghan concederam à apresentadora Oprah Winfrey no começo do mês, que detalha todos os motivos que levaram a saída do casal da Família Real.

Em fala ao Wall Street Journal, Harry confirmou todas as informações e expôs que ingressou na empresa, porque quando conheceu Alexi Robichaux, um dos cofundadores da BetterUp, ambos reconheceram “imediatamente uma paixão compartilhada por ajudar os outros a realizarem todo o seu potencial”.

“O que chamou minha atenção sobre a BetterUp foi que a missão da empresa de liberar o potencial das pessoas em todos os lugares exige inovação, impacto e integridade”, explicou o duque, que também se diz impressionado com a quantidade de pessoas impactadas pela organização através da combinação de necessidade do cuidado mental e tecnologia.

Harry experimentou o serviço antes de aceitar o emprego. “Eu pessoalmente descobri que trabalhar com um treinador BetterUp é inestimável. Fui escolhido por um treinador realmente incrível que me deu bons conselhos e uma nova perspectiva”, continuou.

“Meu objetivo é levantar diálogos críticos em torno da saúde mental, construir comunidades de apoio e compaixão e promover um ambiente para conversas honestas e vulneráveis. E minha esperança é ajudar as pessoas a desenvolver sua força interior, resiliência e confiança”, afirmou Harry.

Além do emprego na startup, uma das fontes de renda do casal está fundamentada na parceria do Spotify com a Archewell Audio, produtora fundada pelos duques de Sussex.