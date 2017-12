Guia ajuda turista a visitar NY como um morador

Indicar aos amigos as melhores atrações de Nova York para serem conhecidas em uma estada de poucos dias na cidade. Com esse objetivo, Felipe Braga, que morou por lá cerca de três anos, aprendeu mais sobre a região, visitou lugares e listou o que tinha de mais interessante.Foi nessas andanças que surgiu a ideia de um guia que fosse simples, de consulta rápida e aplicação prática e que incluísse lugares fora do roteiro turístico mais óbvio: “Local New York – tudo que você precisa para explorar New York como um local”.

Em formato de bolso, o livro apresenta cem pontos em Nova York, agrupados em grandes regiões da cidade para facilitar o planejamento e o deslocamento. Em todos eles, há um pouco da história do lugar, qual horário é melhor para fotografar, se lota ou é vazio, como é mais fácil chegar e se é divertido para as crianças.

Além disso, há informações sobre os arredores, uma lista de lojas, restaurantes e outros estabelecimentos frequentados por moradores. E esse é o grande destaque do livro: as recomendações parecem vir de um amigo.

Um “guia de sobrevivência” no final da obra ajuda a encontrar hospedagem e transporte, a fazer um plano de telefonia móvel, a descobrir os eventos da cidade no período da estadia e como comprar ingressos para apresentações. Há também uma seleção de outlets e outras compras.

O livro pode ser adquirido por R$ 39,90 no site da editora Autografia.

Quem quiser acompanhar as recomendações dos leitores pode seguir as páginas do livro nas redes sociais, @livrolocal