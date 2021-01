Greta Thunberg completa 18 anos com recado bem-humorado: “finalmente livre”

A ativista Greta Thunberg completa 18 anos neste domingo (3) e aproveitou a data para publicar um texto bem-humorado nas redes sociais. A jovem sueca, reconhecida pelo seu trabalho em prol das causas ambientais e por inspirar movimentos estudantis na luta contra o aquecimento global, postou em seu Twitter uma mensagem agradecendo aos parabéns pelo seu aniversário:

“Muito obrigada por todos os desejos de boa sorte nos meus 18 anos”, escreveu. “Hoje à noite vocês irão me encontrar em um pub local revelando todos os segredos obscuros por trás da conspiração do clima, das greves escolares, e dos meus apoiadores do mal que não podem mais me controlar! Estou finalmente livre!”, disse com um tom de ironia.

No ano passado, Greta teve seu trabalho em prol das causas ambientais reconhecido pelo prêmio Prêmio Gulbenkian para a Humanidade. A jovem foi a grande vencedora da iniciativa, que premia projetos inovadores contra mudanças climáticas. Em seguida, Greta comunicou que 100 mil euros (R$ 617 mil) da quantia de 1 milhão de euros, aproximadamente R$ 6,17 milhões, recebido no prêmio, seria destinado para a campanha SOS Amazônia da Fridays for Future Brazil.

Em agosto de 2018, mais precisamente em uma sexta-feira, ainda com 15 anos, Greta decidiu faltar à aula para protestar contra as recentes ondas de calor e os incêndios que afetaram a Suécia. Ela foi ao Parlamento do país e sentou-se em frente ao prédio com um cartaz que dizia: “Em greve escolar pelo clima”.

Foi dessa forma, sozinha, que ela iniciou uma onda de mobilizações a cada sexta-feira, junto com outros milhões de jovens do mundo inteiro que se inspiraram nela, para que políticos e autoridades cumprissem as metas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. O movimento ficou conhecido como “Fridays for Future” (sexta-feiras pelo futuro, em tradução livre).

Desde então, Greta chama a atenção dos noticiários mundiais. A jovem já discursou em locais como o TED e a COP25 (Conferência das Nações Unidas pelas Mudanças Climáticas) para alertar sobre os problemas ambientais. Mas seu mais famoso discurso foi na Cúpula do Clima na sede das Nações Unidas, em setembro deste ano. Nele, a garota responsabilizou os adultos por não tomarem medidas efetivas para proteger o meio ambiente.

“Vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias”, disse Thunberg na ocasião. “Isso está errado, eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar na escola, do outro lado do oceano.”

