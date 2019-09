“Vocês roubaram o meu sonho”, declara Greta Thunberg em discurso na ONU

A ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, fez um forte discurso na abertura da Cúpula do Clima na Organização das Nações Unidas (ONU), que acontece nesta segunda-feira (23), em Nova York. A jovem culpou os líderes globais por terem “roubado sua infância” com “palavras vazias” a respeito do meio ambiente.

“Isso tudo está errado. Eu não deveria estar aqui em cima deste palco. Eu deveria estar na minha escola, do outro lado do oceano, mas vocês sempre se voltam para os jovens em busca de esperança. Como ousam?”, disse a ativista.

Greta ficou conhecida por deixar de ir à escola todas as sextas-feiras para participar de manifestações pelo meio ambiente. Além disso, a adolescente foi uma das líderes por trás da greve global pelo clima, que aconteceu na última sexta-feira (20) e mobilizou mais de 100 países pela redução da liberação de gases de efeito estufa.

“Vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias e eu ainda tenho sorte. Pessoas estão sofrendo. Pessoas estão morrendo. Todo um ecossistema está entrando em colapso. Nós estamos no começo de uma extinção em massa e tudo o que vocês sabem falar é de dinheiro e contos de fadas de crescimento econômico eterno. Como ousam?”, completou.

