Garotinha que teve cabelos alisados à força ganha cachos de volta

A garotinha Izabella Fernandes, de oito anos, que teve o cabelo cortado e alisado contra a sua vontade e sem autorização da mãe, Fernanda Taysa, ganhou um tratamento para ter seus cachos de volta. Na tarde da última sexta-feira (7), as duas foram a um salão de beleza para começar o tratamento de recuperação das ondas.

Muitos profissionais e especialistas de todo o país se ofereceram para tratar o cabelo de Izabella, após o caso ganhar repercussão nacional. “Uma cabeleireira especializada em cachos daqui de Valadares me procurou desde o início, e com auxílio de um especialista de São Paulo, eles estão tratando os cabelos da Bella. A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, mas Deus é tão maravilhoso que colocou pessoas de coração enorme para dar toda assistência à minha filha”, afirma Fernanda.

Ainda segundo ela, já foi possível notar como a autoestima da pequena melhorou. “Ela está outra criança, por dentro e por fora. Ela amou. O sorriso dela, depois disso tudo, já diz tudo. Está outra criança depois de ontem“, contou a mãe da criança ao G1.

“Ela chegou aqui igual um bichinho. Quando terminamos o procedimento ela olhou no espelho e disse: ‘eu estou parecendo uma menina’. Ela tinha perdido um pouco da identidade com a transformação no cabelo. Ela é uma criança muito inteligente e empoderada. Ela está doida para voltar para a escola segunda-feira e mostrar para os coleguinhas que riram dela”, afirmou a cabeleireira Creuza Oliveira.

De acordo com a profissional, não havia alisamento químico ou permanente, mas o calor da escova e da prancha foi muito intenso e acabou queimando parte do cabelo.

“Por causa dos fios que quebraram, vai demorar cerca de um ano para o cabelo voltar ao que era antes. Ela está com um buraco no cabelo, por causa dos fios que se partiram. Nós neutralizamos, fizemos uma reposição líquida e a finalização. Eu diria que o cabelo dela voltou uns 80%. Se lavar e usar o finalizador, o cabelo dela já fica cacheado, mas nós vamos continuar tratando por mais uns três meses”, explica a cabelereira.

Entenda o caso

Na última segunda-feira (2), Fernada Taysa, mãe de Izabella Fernandes, postou um desabafo em uma rede social. Segundo seu relato, a namorada do pai da menina cortou e alisou os cabelos da menina sem autorização. Logo após o procedimento, a criança ficou com a autoestima baixa e enfrentou comentários dos colegas de escola.