Elza Soares e Zezé Motta são cortadas de lista da Fundação Palmares

Em suas redes sociais, Zezé Motta repudiou as mudanças assinadas por Sérgio Camargo. “Eu nunca imaginei que, depois da ditadura, passaríamos por esse momento. Eu estive na inauguração da Fundação Palmares, em 1998, que nasceu em defesa da cultura negra. Sim, eu disse DEFESA! Esse homem está no lugar errado! Não existe a Fundação Palmares retirar ‘nomes vivos’ da lista de personalidades negras. Com tantas ações e medidas a serem realizadas em favor da cultura negra, com tanto trabalho para ele se ocupar, porque o senhor Sérgio Camargo prefere perder o tempo dele e de uma entidade pública brasileira retirando homenagens justas para personalidades que tanto fizeram por este país?”, escreveu.