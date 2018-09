A ajuda econômica que o governo britânico oferece aos pais da menina Madeleine McCann está previsto para acabar no fim de setembro.

Segundo informa o jornal espanhol El País neste domingo (16), desde o desaparecimento de Madeleine, o governo da Grã-Bretanha destinou mais de 12 milhões de euros para as buscas da menina.

A última quantia que os pais de Madeleine receberam do Estado datam de março deste ano. O valor gira em torno de 170 mil euros.

Ao longo dos últimos 11 anos, as buscas por Madeleine foram feitas tanto por investigadores ingleses quanto portugueses – uma vez que a menina desapareceu em Portugal. Porém, nos últimos tempos, os avanços nas pesquisas foram praticamente nulos.

O caso

Madeleine desapareceu quando tinha 4 anos, durante viagem da família ao país da península Ibérica. Ela dormia com os irmãos, no quarto do hotel, enquanto os pais jantavam no local.

Quando a mãe, Kate foi verificar se tudo estava bem com os filhos, percebeu que a porta estava aberta e que a menina havia sumido. Desde então, não se sabe o que aconteceu com a garotinha.

A falta de resultados nos últimos anos sobre as investigações no caso Madeleine McCann gerou muitas divergências entre as autoridades inglesas e portuguesas. Os pais da menina chegaram a ser acusados pelo inspetor local, Gonçalo Amaral, de ocultarem informações e estarem envolvidos no caso – afirmações que foram descartadas e arquivadas.

Há quatro anos a polícia de Portugal encerrou as investigações, mas a Scotland Yard, insatisfeita com os resultados portugueses, continuaram as buscas. Hoje em dia uma página (FindMadeline.com) recolhe doações e informações de quem quiser contribuir no caso.

Além disso, uma imagem foi criada para tentar mostrar como seria Madeleine com seus traços atuais.

Leia mais: Americana sequestrada por 11 anos conta como buscou forças para viver