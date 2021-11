Deputada britânica é proibida de levar o filho de três meses ao Parlamento

A deputada britânica Stella Creasy levou uma advertência por levar seu filho de 3 meses à Câmara dos Comuns. Nesta quarta-feira (24), a ação reverberou e gerou novos debates sobre os direitos dos parlamentares que se tornam pais.

Stella foi informada que não poderia comparecer “com uma criança” nas reuniões de trabalho através de um e-mail oficial, compartilhado por ela no Twitter. O texto dizia ainda que a deputada estava indo contra as regras da instituição.

Apparently Parliament has written a rule which means I can’t take my well behaved, 3-month old, sleeping baby when I speak in chamber. (Still no rule on wearing masks btw).

Mothers in the mother of all parliament are not to be seen or heard it seems….#21stCenturyCalling pic.twitter.com/rKB7WbYQrL

— stellacreasy (@stellacreasy) November 23, 2021