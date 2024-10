Gisele, Sabrina e mais: famosas que engravidaram após os 40

Gisele Bündchen anunciou na última segunda-feira (29) que está grávida do terceiro filho – aos 44 anos. Há duas semanas, foi a vez da apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, revelar a espera do novo bebê, fruto de sua relação com o ator Nicolas Prattes.

Elas não são as primeiras e nem as últimas a estarem grávidas depois dos 40. Contudo, atualmente, algo que era inimaginável no passado, vem se tornando cada vez mais comum.

A escolha de engravidar após os 40

Com o aumento da expectativa de vida mundial, é muito comum que mulheres optem por engravidarem mais tarde. Em busca de evolução em alguns fatores da vida, como o trabalho, estudo, vida financeira e viagens, quem pensa em ser mãe vem prevendo a maternidade para um futuro mais distante.

Para isso, é necessário que a mulher seja bem informada sobre a sua fisiologia. “Assim, é importante conversar com seu ginecologista sobre planejamento reprodutivo, sobre a melhor idade para gestar, fazer a avaliação da reserva de óvulos presente num determinado momento, e falar sobre congelar esses óvulos”, orienta Maria do Carmo Borges de Souza, diretora médica da FERTIPRAXIS Centro de Reprodução Humana.

A mulher que busca engravidar nessa faixa etária visa uma gravidez mais madura, com uma mente mais experiente e que sabe o que busca. O preconceito ainda é comum, então são esperados olhares de reprovação, que devem ser contestados.

Para inspirar você, que está grávida ou tem planejado uma gravidez após essa idade, confira a seguir outras famosas que anunciaram a gravidez 40+.

1) Claudia Raia

Claudia deu à luz seu filho mais novo, Luca, em fevereiro de 2023, quando ela tinha 56 anos. Fruto de sua relação com o também ator Jarbas Homem de Mello, o bebê foi uma tentativa natural do casal.

2) Ivete Sangalo

A rainha do Carnaval teve as gêmeas Marina e Helena aos 45 anos. Elas são as filhas mais novas da união com o nutricionista Daniel Cady. Eles também são pais de Marcelo Sangalo, 15.

3) Viviane Araújo

Atriz e rainha de bateria consolidada, ficou grávida em 2022, aos 47 anos, do seu filho com o empresário Guilherme Militão. A gravidez foi possível pelo tratamento para fertilização in vitro.

