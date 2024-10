Sabrina Sato está grávida de Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato está esperando o primeiro filho com o ator Nicolas Prattes. A informação foi confirmada pela equipe de Sabrina, nesta quarta-feira (16). O casal está noivo desde setembro, e a gravidez é de dois meses. A apresentadora também é mãe de Zoe, com o ex-marido Duda Nagle.

“Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem”, afirmou a equipe da artista à Quem.

O público já desconfiava da gravidez pela mudança do visual de Sabrina. Ela costumava usar roupas em que a barriga aparecia, mas deixou de vestir esse tipo de peça nos últimos tempos.

Desde julho, a apresentadora falava sobre dar um irmão para Zoe. “A Zoe adoraria um irmãozinho e sempre sonhei com a casa cheia com toda nossa família, mas estamos deixando as coisas acontecerem naturalmente, sem nenhuma cobrança”, afirmou em entrevista à jornalista Heloísa Tolipan.

