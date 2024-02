Pela primeira vez, mulher será voz da apuração do Carnaval de SP

Eloise Matos, locutora e comunicadora, é a nova voz da apuração das notas do Carnaval de São Paulo. A conferência acontece nesta terça-feira (13), a partir das 16h, no Sambódromo do Anhembi.

Em 30 anos de evento, esta será a primeira vez que a apuração será feita por uma mulher. Quem ocupava o posto anteriormente era Antônio Pereira da Silva, conhecido como Zulu, de 75 anos, que ficou famoso pela frase “noooota: dez!”, e se tornou uma das vozes mais icônicas do Carnaval.

Zulu decidiu deixar o cargo e passou o bastão para Eloise, que atua como locutora há quase 30 anos. Em suas redes sociais, Zulu deixou uma mensagem com uma foto com Eloise: “Que Deus te proteja. Bom trabalho”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eloise Matos -Elô (@eloisematoslocutora)

Continua após a publicidade

Locutora profissional com mais de 20 anos de atuação na rádio FM da capital, Eloise Matos também atuou como mestre de cerimônia para a escolha da corte do Carnaval paulistano.

“A apuração das notas é um momento crucial e emocionante para as escolas de samba e seus torcedores. Como a nova voz do Carnaval na apuração, estou na expectativa para esse momento com muita energia e alegria para viver essa emoção do Carnaval de São Paulo”, escreveu a nova voz da apuração em seu perfil no Instagram, após aceitar o convite da Liga das Escolas de Samba, em janeiro.