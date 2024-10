Atriz que fez Chiquititas anuncia gravidez

A atriz e apresentadora Aretha Oliveira, que viveu a Pata na primeira versão da novela Chiquititas, anunciou que esta grávida. Por meio de seu Instagram, ela dividiu o que chamou de “presente divino” pelos seus 10 anos de casamento com o marido, Sebastian Goldeberg.

“Faremos 10 anos de casados em janeiro, e eu havia pensado em fazer uma renovação de votos, pois bem, Deus se encarregou e enviou nosso maior presente: Nos preparou, nos renovou e nos multiplicou. Estamos grávidos!”, escreveu na legenda do vídeo de anúncio. Confira o momento:

Atualmente, Arteha não está mais trabalhando tanto como atriz, e agora se destaca como apresentadora no canal pago de culinária “Sabor e Arte”. Em suas redes, ela produz conteúdos variados, como viagens e beleza.

Fernanda Souza, que também participou da novela interpretando a protagonista Mili, comentou na publicação: “Que coisa mais linda esse vídeo… e mais lindo ainda é esse momento que transforma uma história que já é tão cheia de amor! Agora mais ainda! Amo vocês quatro!”, quatro em referência a Aretha, o marido, o cachorro e, agora, o filho do casal.

“Nos acompanhem nesse novo trajeto da nossa caminhada, que já está transbordando de amor! (E vários outros sentimentos também, rs). Nosso baby vem aí, agora somos quatro”, finalizou Aretha no anúncio.

