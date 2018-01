Uma menina de 13 anos saiu com o intuito de comemorar o aniversário de um amigo, mas foi estuprada por ele e outros dois adolescentes, afirma sua mãe. Ela foi encontrada desacordada em uma praça no Alto de Ondina, em Salvador, informa o G1. Familiares da vítima registraram ocorrência no posto policial do Hospital Geral do Estado (HGE), na noite de segunda-feira (22), por estupro coletivo.

“Eu quero que aconteça Justiça. Eles são menores [de idade], mas tiveram mente para maquinar o que iria fazer com outra adolescente. Então, eles sabem o que é certo e o que é errado. Eu creio que eles têm que pagar pelo que eles fizeram”, disse a mãe da menina ao portal.