Eric Clapton disse que está ficando surdo

Eric Clapton afirmou em entrevista que está ficando surdo e com dificuldade de tocar guitarra. Segundo ele declarou a BBC Radio 2, ele continuará trabalhando.

“Eu ainda vou trabalhar. Vou fazer o show no Hyde Park em julho”, afirmou o cantor sobre a apresentação no tradicional festival do verão britânico. “A única coisa é que estou preocupado que estou ficando surdo, tenho tido zumbidos, mas minhas mãos ainda trabalham.”

Segundo o guitarrista, ele tem sofrido com muitas dores causadas pela neuropatia periférica (quando alguns nervos não funcionam corretamente). “É difícil trabalhar tocando guitarra e eu tive que aceitar o fato de que isso não vai melhorar.”

Eric Clapton está lançando o documentário “Eric Clapton: Life in 12 Bars”, que acompanha de sua infância à fama, passando pela luta contra as drogas e a morte do filho de quatro anos.

Leia também: Suicídio de modelo mirim choca a Austrália