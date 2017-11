Elenco de ‘One Tree Hill’ acusa o criador Mark Schwahn de assédio

O elenco feminino e membros da equipe de One Tree Hill (exibida pelo SBT como Lances da Vida), série de 8 temporadas lançada em 2003, assina em conjunto uma carta acusando o criador Mark Schwahn, 51 anos, de assédio sexual. A roteirista Audrey Wauchope foi a primeira a se pronunciar em seu perfil no Twitter e as atrizes decidiram apoiar a declaração da colega, incluindo as estrelas Sophia Bush, Hilarie Burton e Bethany Joy Lenz – que viviam Brooke, Peyton e Haley, respectivamente.

Na carta, divulgada pela Variety na segunda-feira (13), elas afirmam que muitas das pessoas que trabalharam na série ainda sofrem de estresse pós-traumático resultante atitudes de Mark.

“O comportamento de Mark Schwahn durante as filmagens de One Tree Hill era algo como ‘um segredo conhecido’. Muitas de nós fomos, em graus diferentes, manipuladas psicológica e emocionalmente. Mais de uma de nós ainda está em tratamento de estresse pós-traumático. Muitas de nós fomos colocadas em situações desconfortáveis e tivemos que aprender a lutar, muitas vezes fisicamente, porque ficou claro para nós que os supervisores na sala não eram os protetores que deveriam ser”, diz um trecho.

Também é revelado que as mulheres do elenco se uniram durante as gravações da série para tentar criar um ambiente seguro para elas, alertando novas funcionária sobre as atitudes do criador. Além disso, elas contam que ouviram diversas vezes que as atitudes de Mark não deveriam ser reveladas, se não muita gente ficaria sem emprego. “Essa não é uma pressão apropriada para colocar em garotas jovens”.

A carta se encerra dizendo: “Todas estamos profundamente gratas pela coragem de Audrey. Estamos juntas. E por todos os companheiros de sexo masculino e membros da equipe que chegaram ao nosso grupo de mulheres para oferecer seu apoio nestes últimos dias. Eles ecoam o maior grito de reunião que deve nos levar a mudar: Acreditem nas mulheres. Nós estamos todos juntos nisso.”

A carta é assinada pelas atrizes Sophia Bush, Hilarie Burton, Bethany Joy Lenz, Danneel Harris, Michaela McManus, Kate Voegele, Daphne Zuniga, India DeBeaufort, Bevin Prince, Jana Kramer, Shantel Van Santen e Allison Munn e pelas membros da equipe Audrey Wauchope, Rachel Specter, Jane Beck, Tarin Squillante, Cristy Koebley, JoJo Stephens.