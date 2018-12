Pastora Damares Alves será ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos

A pastora evangélica e advogada Damares Alves irá chefiar o Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos. Damares é assessora do senador Magno Malta (PR-ES), que também é pastor e atuou na campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro.

O anúncio foi feito pelo futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nesta quinta-feira (6). Ao lado dele, Damares disse que pretende dar protagonismo à políticas públicas voltadas às mulheres e que quer propor um “pacto pela infância”.

Ela disse ainda que, se depender dela, vai até as empresas em que homens ganham mais do que as mulheres para pedir equiparação salarial.