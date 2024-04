Horóscopo da semana: previsões de 22 a 28 de abril

O universo se prepara para uma semana de grandes mudanças e recomeços. Com Mercúrio Retrógrado finalmente em seu fim, a energia se estabiliza e a comunicação flui com mais leveza. É hora de deixar os desafios para trás e abraçar novas oportunidades que surgem com força total.

Vamos ao horóscopo da semana? Confira abaixo as previsões para cada signo do zodíaco:

Horóscopo da semana de 22 a 28 de abril

Áries: Com o fim de Mercúrio Retrógrado em seu signo, a energia começa a entrar em estabilidade. A comunicação flui melhor e os desafios vão ficando aos poucos para trás. Com a Lua em seu setor de relacionamentos, é importante ter diplomacia para lidar com possíveis conflitos. Equilíbrio é a chave para a semana.

Touro: Com o Sol reinando em seu signo, você vai passar pela semana fazendo as mudanças e promovendo os recomeços que precisa. A Lua Cheia em seu setor de relacionamentos mostra desafios com apego e ciúmes, por isso, é necessário fazer uma análise de como você está se sentindo realmente nas situações que se coloca.

Gêmeos: Com o fim da retrogradação do seu regente, Mercúrio, aspectos ligados a seu futuro ganham novos capítulos, com a chegada de ideias, pessoas e projetos que podem abrir caminhos interessantes a você. A Lua em seu paraíso astral indica uma aproximação maior com seus instintos, colocando em prioridade tudo que é importante para você.

Câncer: A Lua iluminando seu aspecto familiar no começo da semana pode trazer circunstâncias mais sensíveis de lidar. Porém, a energia muda ao longo da semana, mostrando a você caminhos abertos para cuidar mais de si mesma e do que é importante para você. Mercúrio Retrógrado dá uma trégua nas questões de trabalho e os projetos voltam a fluir melhor.

Leão: Não é hora de desanimar com algumas questões que não tem dado certo, é hora sim de renovar os planos. Com o fim de Mercúrio Retrógrado, situações que estavam impedindo seu crescimento voltam para o jogo e você se sente mais motivada a seguir em frente no que deseja. As influências da Lua Cheia podem determinar algum aspecto relacionado a família e a casa.

Virgem: Com o fim de Mercúrio retrógrado em seu setor de transformações, os incômodos e desafios vão passando de forma gradativa, mas ainda existe a necessidade de encerrar determinadas questões para que não se repitam logo na frente. A Lua Cheia pode trazer, ainda, oportunidades que foram perdidas antes relacionadas a estudos e viagem.

Libra: A Lua começa a semana em seu signo promovendo um equilíbrio entre sua razão e emoção. É momento de agir com cautela diante de alguns desafios, sobretudo, nas relações e no que você projeta em cima disso. O setor financeiro também pede passagem e traz situações novas e positivas para aumento de ganhos.

Escorpião: A Lua Cheia desta semana vira em seu signo, promovendo uma força interior muito forte. Isso te dá o caminho necessário a se ouvir melhor e tomar melhores decisões para sua vida. Questões em pauta nos últimos seis meses podem vir à tona pedindo novas soluções. Com o Sol em seu setor de amor, as coisas fluem melhor, mas cuidado com ciúmes.

Sagitário: Finalmente, você consegue colocar um pé no freio diante das suas energias que estavam ansiosas demais. A criatividade flui melhor e novidades no trabalho podem aparecer, incluindo novas ideias, projetos e oportunidades prósperas.. No romance, cuidado apenas com a ansiedade em querer promover mudanças, saiba também dialogar em prol do que deseja e das suas reciprocidades.

Capricórnio: Com a energia de Mercúrio Retrógrado chegando ao fim, questões mais desafiadoras vão ficando para trás, com chances melhores de solução – incluindo no setor da família, parentes e casa. Com isso, seus planos de futuro voltam com todo o gás e é possível pensar um pouco além para materializá-los. Com o Sol e seu paraíso astral, você pode atrair pessoas e situações com a mesma energia que a sua, aproveite.

Aquário: Não é momento de priorizar questões que extrapolam seus limites. Com Mercúrio deixando o modo retrógrado, sua comunicação flui melhor e pode ser o período certo para colocar algumas coisas nos lugares, envolvendo diálogo. O trabalho também melhora e o crescimento chega junto. Há viagens no caminho que podem te ajudar a expandir melhor o que já está fazendo.

Peixes: Seu setor de finanças ganha melhores caminhos, com a chance de projetos aprovados e ideias serem colocadas finalmente no papel. Contudo, evite o estresse da autocobrança, principalmente em suas questões pessoais. Procure dialogar o que precisa, sem colocar o peso dos problemas somente na sua conta.

Pílulas diárias:

22/04: Lua Crescente em Libra promove equilíbrio. Mantenha a diplomacia no dia de hoje.

23/04: Lua Cheia em Escorpião nos convida a transmutar tudo que não necessitamos mais. É tempo de colheita!

24/04: Lua em harmonia com Saturno pede responsabilidades com nosso processo emocional. Mantenha o alerta quando ouvir a voz do coração.

25/04: Fim de Mercúrio Retrógrado em Áries. Promova novos caminhos a partir de agora.

26/04: Lua em Sagitário renova nossa fé e otimismo.

27/04: Questione e solucione o que precisa. Coloque a mente para funcionar!

28/04: Lua em Capricórnio pede foco nos objetivos. Mantenha presente o seu plano de futuro.