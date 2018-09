Cinco shows para ir em setembro

Setembro é o mês de grandes shows, com opções para todos os gostos, de música popular brasileira a tenor. Veja a seguir as atrações que selecionamos e programe-se!

Roberto Carlos

Em turnê para o lançamento de seu 33º álbum, o rei se apresenta em São Paulo, no Espaço das Américas, nos dias 13, 15, 16 e 20 de setembro. No repertório, alguns grandes sucessos e músicas também em espanhol. Os ingressos podem ser comprados no site Eventim.

Zeca Pagodinho com Marcelo D2

Com o projeto Samba Maiorial, o rapper e o grande nome do pagode se apresentam juntos no Espaço das Américas, em São Paulo, no dia 21 de setembro. Além do dueto, cada um deles interpretará algumas canções individualmente também. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Ticket360.

Capital Inicial

A banda de Dinho Ouro Preto se apresenta no Rio de Janeiro, no KM de Vantagens Hall, no dia 22 de setembro. No repertório, grandes sucessos do grupo. Ingressos à venda no site Tickets For Fun.

Andrea Bocelli

Celebrando 60 anos de vida, o tenor chega primeiro em Brasília, onde faz show no Estádio Nacional, no dia 26 de setembro. Depois vem a São Paulo, para dois concertos no Allianz Parque, nos dias 29 e 30 de setembro. Na programação, uma primeira peça clássica em que realizará todas as arias de óperas mais conhecidas. E uma segunda parte, Bocelli canta seus principais hits. Os ingressos podem ser comprados pelo site Tudus.

Beth Carvalho com Fundo de Quintal

O encontro inédito marca a comemoração dos 40 anos do álbum De Pé no Chão da intérprete, considerado um disco marcante na história do samba. O show que marcou a estreia de Beth ao lado do grupo Fundo de Quintal aconteceu no último dia 1, no Rio de Janeiro. Outras duas apresentações estão previstas: em São Paulo, no Credicard Hall, dia 28 de setembro e, em Belo Horizonte, dia 6 de outubro, no Km de Vantagens Hall BH. Ingressos pelo site Tickets For Fun.