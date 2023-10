Carla Furtado, fundadora do Instituto Feliciência morre aos 54 anos

17 out 2023, 12h25

Por Sarah Brito 17 out 2023, 12h25

A psicóloga e pesquisadora brasileira Carla Furtado, fundadora do Instituto Feliciência, morreu neste último sábado (14), aos 54 anos. A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira (16) pelo próprio Instituto após uma publicação realizada no Instagram. A causa da morte de Carla não foi revelada. Veja a seguir a homenagem completa realizada pelo Instituto:

Docente em psicologia e escritora do livro Feliciência: Felicidade e Trabalho na Era da Complexidade, Carla era especialista em Neurociência e Comportamento pela PUCRS e estava à frente de um dos principais Institutos de pesquisa nacional sobre saúde mental, bem-estar e felicidade do trabalhador brasileiro. Ela era uma das únicas brasileiras formadas pelo Schumacher College, na Inglaterra, especializando-se em Felicidade Interna Bruta, sua principal linha de pesquisa dentro do Instituto Feliciência.

Sua última entrevista foi em setembro deste ano para o site de CLAUDIA, durante o mês de conscientização e prevenção ao suicídio, onde discutiu de forma genuína o novo Relatório Alerta Amarelo, realizado pelo Instituto Feliciência, que visa traçar um panorama informativo anual sobre a saúde mental e os contextos de enfretamento psíquico no Brasil.

Carla abrilhantou a pesquisa neurocientífica sobre saúde mental no Brasil. Sua trajetória será lembrada com muito esmero e carinho por toda sua equipe e amigos.

