Cantora relata racismo e ofensas sofridos dentro de shopping de SP

POR FAVOR, VAMOS NAS REDES DESSE SHOPPING QUESTIONAR. Estava no @bourbonshopping fazendo compras. Quando passo perto de um grupo de adolescentes negros com varios seguranças em volta. Ouço um deles dizer pro outro, “vc fez alguma coisa? Não. Então já era”. Esperei alguns minutos fingindo que estava olhando vitrines e fui até um deles, pedi licença e perguntei o que estava havendo. Ele me contou que os seguranças estavam averiguando uma reclamação de uma loja. Eu perguntei pro segurança: o que vcs estão averiguando? Ele me respondeu: “uma loja reclamou deles” Eu perguntei: “ reclamou o que ?” Ele me olhou com cara de “não sei”. Eu olhei para os garotos e disse: “podem ir, vão passear, eles não podem segurar vocês aqui, podem ir”. Nesse momento um deles me olhou e disse: “ valeu tia”. Eu comecei a discutir com um dos seguranças que o tempo todo perguntou quem eu era. Eu respondi “uma cidadã, que paga impostos e não vai compactuar com o crime do racismo” Depois de muita discussão voltei às compras e os garotos foram passear. Ainda passeie com eles um pouco. Resumindo: voltei às compras. Encontrei com o segurança novamente: ele olhou minhas sacolas, por certo pra saber meu poder de compra. Eu falei pra ele: “pode olhar, sou rica, comprei bastante coisa e tudo coisa cara. Fruto de estudo e competência. Ao que ele me disse: tem que estudar pra ser puta e fazer programa?. Tenho vídeos. Peço pra que vocês compartilhem e vamos pedir pra que o shopping Bourbon se pronuncie a respeito. É importante. Jamais pediria se não fosse sério.