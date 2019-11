Mãe e filha são assaltadas na porta de pet shop e ladrões levam cachorros

Criminosos assaltaram uma mulher e sua filha na última terça-feira (21) enquanto saíam de um pet shop no bairro de Campininha, na Zona Sul de São Paulo. Armados, os assaltantes obrigaram que a motorista descesse do carro. Ela conseguiu retirar a filha, mas o resgate dos cachorros não foi permitido.

Mãe e filha iam buscar as cachorrinhas Clara e Pandora quando foram surpreendidas por dois homens na saída do estabelecimento. Após o roubo, os bandidos fugiram e abandonaram o carro a dois quilômetros do crime, mas até então os pets não tinham sido localizados. As câmeras de segurança do local flagraram os assaltantes fugindo a pé e levando os animais no colo.

Segundo o G1, essa é a segunda vez que a família é assaltada saindo do pet shop. “Eu vou recuperar meus cachorros, elas são minha família, as duas fazem parte da minha família, eu quero elas de volta”, disse a vítima Vanda Langner.

A polícia Civil informou que o caso está sendo investigado. Segundo Isabella Langner, filha de Vanda, as cachorras foram encontradas em uma praça próxima ao local do assalto. Ela recebeu uma ligação informando onde elas estavam. Assim, um amigo da família foi ao encontro das cachorras.

