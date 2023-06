Bia Haddad é primeira brasileira na semifinal de Grand Slam em 55 anos

Nesta quarta-feira, 7, a tenista brasileira Bia Haddad, de 27 anos, venceu a tunisiana e até então favorita do torneio, Ons Jabeur, pelas quartas de final da Roland Garros, em Paris, sendo a primeira brasileira em 55 anos a avançar para as semifinais do torneio.

Vencendo pelo placar de 2 sets a 1, Bia sobe de posição podendo garantir uma vaga no TOP 10 do ranking da WTA, a Women ‘s Tennis Association, que regulariza e define as melhores jogadoras de tênis profissional nos torneios.

“Não foi fácil jogar contra ela. Tem que ser paciente. Não é fácil manter o ritmo em quase três horas de jogo. Mas sinto que meu corpo está forte”, disse Bia comemorando a vitória.

A vitória rendeu à tenista a possibilidade de seguir os passos de Maria Esther Bueno, única brasileira a chegar às semifinais em Roland Garros, quando foi finalista em 1964. Além disso, é a brasileira a ir mais longe em um Grand Slam desde a própria Maria Esther, em 1968.

Na semifinal, a brasileira vai encarar a vencedora do duelo entre a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, e a americana Coco Gauff, sexta no ranking. O jogo acontece na próxima quinta-feira, 07 de junho.