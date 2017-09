A Organização Mundial da Saúde não reconhece homossexualidade como "distúrbio", "doença" ou "perversão" e muito menos que exista tratamento. No entanto, um grupo de psicólogos brasileiros resolveu tentar "curar" a homossexulidade alheia e encontrou aval da Justiça Brasileira. A decisão abre a perigosa possibilidade de uso de terapias de reversão sexual em todo o país. Imagine o que não vão fazer com quem for submetido a isso? Enquanto nosso dinheiro é roubado por políticos, a Amazônia é devastada, a violência come solta no País, milhões de desempregados, crianças sem educação, a nossa justiça está interessada em "curar" gays. Não há remédio que mude a essência de ninguém. E se houvesse, que fosse pra a cura da falta de caráter, do preconceito e da falta de empatia . É ultrajante a gente assistir essa onda descarada de retrocesso. Não vamos nos calar!! #homofobiaédoença

