Antero Greco e Silvio Luiz, lendas do esporte, morrem nesta quinta

O jornalista e ex-apresentador esportivo do canal ESPN, Antero Greco, morreu nesta quinta-feira (16) aos 69 anos. A informação foi confirmada através de um comunicado emitido pela família do jornalista ainda nesta madrugada.

“É com muita tristeza que comunicamos a partida de nosso querido Antero Greco, serenamente, nesta madrugada de 16 de maio de 2024. A despedida será realizada no Cemitério do Redentor, hoje, a partir das 12h, seguida pelo enterro às 16h, na Avenida Dr. Arnaldo. 1.105. Agradecemos todas as manifestações de carinho e apoio que recebemos em seus momentos finais”, informou a família.

Causa da morte de Antero

Antero foi diagnosticado com um tumor cerebral em junho de 2022, após passar mal durante uma das transmissões do programa Sports Centers, na ESPN. Desde então, o jornalista estava em tratamento contra a doença, onde passou por diversas sessões de radioterapia e cirurgias para a retirada da doença.

Nas últimas semanas, Greco foi internado novamente no Hospital Beneficiência Portuguesa em decorrência do avanço do tumor, que segundo amigos e familiares, era considerado um “quadro grave e irreversível”.

O legado de Antero Greco

Com mais de 40 anos de experiência na comunicação, Antero Greco começou sua carreira em meados de 1970 como revisor geral do jornal Estado de S. Paulo. Além disso, o jornalista e apresentador, apaixonado por literatura e esporte, passou por outros grandes veículos de imprensa como Folha, Popular da Tarde, UOL e TV Bandeirantes, onde chegou a cobrir e apresentar mais de dez Copas do Mundo e outros diversos eventos esportivos.

Continua após a publicidade

Já na ESPN, o jornalista ficou conhecido por comandar, ao longo de três décadas, a bancada do diário esportivo Sport Center, ao lado do comentarista e também apresentador Paulo Soares, o Amigão, com quem protagonizou diversos momentos marcantes na história do jornalismo esportivo brasileiro.

Antero deixa a esposa, Leila Maria de Brito Greco e dois filhos.

Silvio Luiz, narrador e ex-árbitro brasileiro morre aos 89 anos

Também nesta quinta-feira (16), o narrador, comentarista e árbitro esportivo, Silvio Luiz, faleceu aos 89 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada nesta manhã através de um comunicado emitido pela assessoria de imprensa do Hospital Oswaldo Cruz, que confirmou a morte do comentarista devido a falência múltipla dos órgãos.

Continua após a publicidade

“O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que o paciente, Sr. Sylvio Luiz Perez Machado de Souza, 89, faleceu nesta quinta-feira (16) às 9h40, em decorrência de falência de múltiplos órgãos. O narrador esportivo e jornalista estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital desde o dia 8 de maio. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz lamenta o falecimento, a direção, equipe médica e assistencial se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de dor.”, informou o hospital. No último 07 de abril, Silvio precisou ser socorrido as pressas após passar mal durante a transmissão da partida final do Paulistão, ao lado de outros comentaristas como Márvio Lúcio e Marcos Chiesa. O comentarista precisou ser encaminhado ao hospital, onde permaneceu em observação ao longo de 23 dias. No último dia 11 de maio, Silvio retornou ao hospital após um novo mal estar, onde precisou ser entubado, permanecendo em coma induzido até esta manhã.

Destaque em transmissões e no segmento esportivo brasileiro, Silvio Luiz foi criador de bordões memoráveis como “Confira comigo no replay” e o clássico “De olho no lance”.

Continua após a publicidade

Árbitro desde 1985, Silvio trabalhou como comentarista e narrador em diversas emissoras de rádio e TV pelo Brasil, como Bandeirantes, TV Excelsior, SBT, TV Paulista e TV Record, onde em 1970 assumiu o cargo de diretor de programação interina da época.

Consolidou sua carreira ainda dentro do esporte como narrador e comentarista, onde comandou dezenas de partidas de futebol pela Copa do Mundo e campeonatos nacionais até 2024. Silvio deixa a esposa, a cantora Márcia e três filhos.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba seleções especiais de Receitas, além das melhores dicas de Amor & Sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.