Anitta rebate vereador que a chamou de ‘garota de programa’

“Sou cantora, empresária, compositora e coreógrafa (…) Emprego aproximadamente 50 famílias diretamente”, disse Anitta, em resposta ao vereador Otoni de Paula (PSC-RJ), que questionou sua influência para o público jovem e a chamou de garota de programa em seu Facebook.

Na postagem original, feita na quarta-feira (30), o político ainda encerrava o texto a chamando de ‘vagabunda de quinta’. Após a enorme repercussão (mais de oito mil compartilhamentos e 15 mil comentários), o vereador editou o texto e retirou o termo, culpando sua equipe pelo equívoco. “Esclarecimento: Gostaria de pedir perdão pelo TERMO usado no final desse texto (já mudado por mim), publicado por minha assessoria, quando disseram que Anitta se comportava desse modo como “vagabunda de quinta”. Esse termo foi inapropriado”, disse.

Indignada, Anitta se posicionou e rebateu comentando no próprio post do vereador. Veja na íntegra:

“Se o senhor me contratou para um programa e tomou um bolo ou encontrou algum anúncio de programa meu em algum lugar e nao conseguiu me contratar sinto em informar que a culpa não foi minha. É porque realmente não trabalho nesta função. Sou cantora, empresária, compositora, coreógrafa e outros negócios (que não são da indústria pornográfica) mas que são tantos que teria que ficar algumas horas aqui escrevendo. Dou emprego pra aproximadamente 50 famílias DIRETAMENTE. Sei como é importante e estratégico usar um nome de notoriedade na mídia para ganhar e espaço e assim começar a divulgar seu trabalho próximo ao ano eleitoral. Também não seria burra de processar por calúnia um vereador, rs, qualquer ser humano que entenda de justiça brasileira sabe que eu não sairia vitoriosa desta questão nem com macumba (aproveitando o trocadilho já que o senhor é evangélico rs). Mas aproveito a notoriedade que seu post tomou pra responder sua pergunta. ‘A que nossas crianças estão sendo submetidas?’ A uma triste falta de oportunidade e educação pra quem não tem dinheiro. Uma aprovação automática que desestimula professores a alunos a formarem pessoas educadas neste país. Nossas crianças estão submetidas a terem que ralar e se esforçar 24h por dia pra TENTAR ter algum tipo de instrução e oportunidade na vida que não seja o crime ou trabalhos informais como a prostituição por exemplo. Isso bem a realidade da pessoa que eu fui anos atras quando mal tinha dinheiro pra pagar um ônibus pra sair do meu bairro. Uma pessoa que sempre morou no Rio de Janeiro e achava que a zona Sul era inalcançável, por exemplo. O que tento fazer com a porta que se abriu pra mim (que foi a do entretenimento) é mostrar aos demais que nasceram na mesma situação que eu que existe uma saída. Ok, você terá que batalhar 50 vezes mais que uma pessoa que tem recursos e oportunidades e ainda assim vai esbarrar com posts preconceituosos e desinformados como o seu? Sim. Mas com força, foco e determinação é possível chegar la. Uma criança não faz a menor ideia do que uma garota de programa está fazendo na calçada da praia de roupa curta. Para a criança é só mais um passante da rua. A maldade está nos adultos. Que ao invés de focarem no real problema e na raiz da questão estão ocupados atacando situações que incomodam o próprio interior.”

Em seguida, Otoni de Paula respondeu, dizendo que “seu talento está acima da vulgaridade”, mas sugeriu que ela não fizesse mais matinês infantis. “Se você entende que para isso você precisa ser um símbolo do erotismo, tudo bem, é seu direito, mas sugiro que você não faça mais o ‘show das poderosinhas’ ou matinê infantil”, afirmou.

O vereador finalizou se desculpando diante do termo antes publicado, mas reforçou que suas críticas se mantêm. “Mais uma vez, peço desculpas à você e seus fãs ou à qualquer mulher que tenha se sentido ofendida pela frase infeliz, que corrigi logo após a publicação do texto. Mantenho minhas críticas”, disse ele.