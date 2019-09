Ana Paula Araújo se atrapalha durante jornal e viraliza na web

Ana Paula Araújo, apresentadora do Bom Dia Brasil, da Rede Globo, se atrapalhou ao tentar falar a palavra “pluralidade” durante a edição desta segunda-feira (9) do jornal. Ela lia uma nota do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em que ele nega ter imposto censura a livros na Bienal.

Claudio de Mello Tavares disse no comunicado que sempre respeitou a pluralidade de ideias e orientações sexuais. Ana Paula tentou ler o trecho pelo menos três vezes e se enrolou, recebendo ajuda do companheiro de bancada, Chico Pinheiro. A jornalista acabou substituindo a palavra por “variedade de ideias”.

Nas redes sociais, os internautas se divertiram com a situação:

Muito bom, Ana. Não deu pra conter o riso, mas não tem nenhum problema nisso, pois só mostra que pode acontecer com qualquer um. Adoro seu jeito descontraído. Sou muito seu fã!! — Alex_Moura (@alex_s_moura) September 9, 2019

Puxa vida, ninguém merece ter que falar "pluralidade" tais horas da manhã!! Mas a @anapaulaaraujo tirou de letra e largou logo um sinônimo!! 😌😘😉 — Marco Aurélio Fernandes (@m_a_fernandes) September 9, 2019

Durante a leitura de uma nota, a ótima jornalista Ana Paula Araújo tentou falar três vezes a palavra pluralidade e não conseguiu. @chico_pinheiro, sempre elegante, deu uma mãozinha e ficou tudo certo. Adoro essa dupla à frente do Bom Dia Brasil. — Joao Felipe Candido (@jfcandido) September 9, 2019

Após a repercussão da situação, a própria jornalista foi ao Twitter fazer piada com o ocorrido. Ela interagiu com vários espectadores e brincou ao responder um internauta que perguntou qual era a palavra que ela tentava dizer no jornal. “Pluralidade. Escrever eu consigo”.

Pluralidade. Escrever eu consigo 😂 — Ana Paula Araújo (@anapaulaaraujo) September 9, 2019

