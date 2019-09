Zeca Camargo não entra em acordo com Globo e pode deixar a emissora

Zeca Camargo, atual apresentador do programa É de Casa, estaria com os dias contados na emissora. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

De acordo com a coluna, a Rede Globo e o apresentador não chegaram a um consenso sobre a renovação do contrato de Zeca. A mudança para o regime CLT, proposta pela empresa, reduziria o salário do jornalista, de R$ 300 mil, pela metade.

Em nota, a emissora declarou: “A relação entre a Globo e seus talentos é privada e qualquer comentário sobre esse assunto seria, no mínimo, desrespeitoso”.

Com a chegada da CNN Brasil, a Globo já perdeu nomes como os jornalistas Monalisa Perrone, Mari Palma e Phelipe Siani. Além deles, as atrizes como Bianca Bin e Maria Casadevall deixaram de lado o contrato fixo para fechar apenas trabalhos específicos com a emissora.

