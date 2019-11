Adolescente entra armado dentro de escola e deixa dois feridos

Nesta quinta-feira (7), um adolescente entrou armado na Escola Estadual Orlando Tavares, em Porto da Marambaia, Minas Gerais. Segundo informações da polícia local, o jovem atingiu o pescoço de um aluno com um tiro e esfaqueou outro adolescente com um golpe de facão no braço.

As vítimas receberam atendimento médico no Hospital Municipal de Padre Paraíso, mas não tiveram as identidades reveladas. O menino que foi atingido pelo tiro está em situação estável, assim como o garoto atingido pelo facão, que não corre risco de morte. Além deles, uma professora ficou em estado de choque e também precisou de cuidados médicos.

De acordo com o 19º Batalhão da Polícia Militar de Teófilo Otoni, o adolescente de 17 anos fez o ataque como forma de retaliação a duas alunas que não quiseram se relacionar com ele. Segundo informações, uma professora e outro aluno fecharam a sala da porta para tentar bloquear a entrada dele.

Com isso, o jovem atirou pelo lado de fora da sala, mas a bala atravessou a porta e acertou o pescoço de um adolescente. Ao fugir da escola, o suspeito deu o golpe de facão na segunda vítima.

Após prender o suspeito, a polícia também levantou a hipótese de que a arma de fogo usada na ação era do pai do rapaz. Além disso, as autoridades investigam a participação de outro adolescente no caso.