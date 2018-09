94% das mulheres não se sentem representadas pelos políticos

Pesquisa intitulada ‘Mulheres na Política’ feita pelo Instituto Locomotiva revela que 94% das mulheres afirmam não se verem representadas pelos políticos. O estudo, divulgado nesta sexta-feira (28), contou com a participação de 2.015 pessoas em 35 cidades brasileiras durante a primeira semana de setembro.

De acordo com a pesquisa, as mulheres representam 52% dos eleitores, 44% da População Economicamente Ativa (PEA), mas apenas 10% do parlamento federal. Nas eleições de 2014, dos 513 deputados federais eleitos, 51 eram mulheres, e para o senado foram eleitas somente 5 pessoas do sexo feminino.

Do total de brasileiras ouvidas pelo Instituto, 76% concordam que seu voto pode fazer a diferença no país e 55% concordam que a política é o melhor caminho para as mulheres sofrerem menos preconceito.

O relatório aponta ainda que nos últimos anos as mulheres ganharam espaço tanto no mercado de trabalho quanto na economia. Em 20 anos, mais de 8,4 milhões de brasileiras entraram no mercado de trabalho formal e elas movimentam 1,8 trilhão de reais por ano. No entanto, quando o assunto é remuneração salarial, elas ainda estão em desvantagem. O salário das mulheres representa 76% do valor que os homens recebem.

Leia mais: Mais de 300 personalidades lançam manifesto contra Bolsonaro

Já votou no Prêmio CLAUDIA? Escolha mulheres que se destacaram