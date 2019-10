Mais de 170 mil pessoas são esperadas em Aparecida (SP)

É dia de festa para os católicos! Hoje (12) comemora-se o dia da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e a quem destina-se o feriado nacional. Fiéis de todo o país estão na cidade que leva o nome da santa, no interior de São Paulo, para celebrar a data.

O Santuário Nacional de Aparecida espera receber 170 mil devotos só neste sábado. Além disso, igrejas espalhadas por todo o Brasil fazem missas e outras homenagens a Nossa Senhora Aparecida. Os fiéis pedem bençãos e agradecem à padroeira.

A imagem da santa, que hoje reside no Santuário Nacional, foi encontrada por pescadores em 12 de outubro de 1717, no rio Paraíba, em São Paulo. Segundo a tradição, pescadores tentavam fisgar peixes sem sucesso. Depois de horas de tentativas, eles decidiram jogar a rede no rio uma última vez. Quando a puxaram, perceberam que havia a imagem de uma santa sem cabeça enroscada nos fios. Os pescadores resolveram, então, lançar a rede mais uma vez e assim conseguiram ‘pescar’ a cabeça da santa. Logo depois, eles começaram a fisgar uma quantidade enorme de peixes.

A data de celebração da Nossa Senhora Aparecida foi estabelecida em 1954 pelo papa Pio XII, mas o decreto do feriado nacional só veio mais tarde, em 1980, com o então presidente João Batista Figueiredo.

