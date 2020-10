Short godê: como usar uma das principais tendências deste verão

Atualizado em 27 out 2020, 16h21 - Publicado em 27 out 2020, 16h12

O short jeans é um clássico do verão frequentemente reinventado. Dessa vez, a grande promessa é o modelo godê, que tem modelagem soltinha e confortável, ideal para os dias quentes.

A tendência surgiu no desfile de verão 2020 de Alexander Wang, com uma versão em jeans claro bem volumosa. A primeira a usar a peça no Brasil foi Marina Ruy Barbosa, que investiu em um look com o modelo da marca norte-americana e um top de plumas no Carnaval de Salvador.

Na época, a produção foi bastante criticada, justamente pelo modelo diferente do short, mas bastaram poucos meses para que a peça se tornasse extremamente popular. Basta uma olhada rápida no Instagram para encontrar várias famosas e influenciadoras usando o short godê.

Além de jeans, o short godê é encontrado em vários tipos de tecido, como o linho, algodão e até veludo. A versão “original” e bem volumosa divide espaço com opções mais discretas.

Apesar de versátil, em geral, o short godê é bem curto, o que pode dificultar usá-lo em ocasiões mais formais. Ainda assim, combinado com camisa branca e sapatos mais sofisticados, pode render uma produção requintada. Com camiseta ou cropped e rasteirinha, cria o look perfeito para os dias de calor e praia. Como a cintura é alta e bem marcada, o short fica ótimo com blusas mais curtinhas.

Confira algumas produções com o short godê para se inspirar:

Para quem quer aderir à tendência, CLAUDIA fez uma seleção com oito modelos de shorts godê para todos os gostos. Confira:

1- Short preto godê cintura super alta, da C&A – R$ 99,99* (compre aqui)

2- Short mostarda em matelassê, da Farm – R$ 179* (compre aqui)

3- Short silver, da John John – R$ 598* (compre aqui)

4- Short jeans godê cintura super alta, da C&A – R$ 89,99* (compre aqui)

5- Short jeans godê cintura média, da C&A – R$ 99,99* (compre aqui)

6- Short godê liso com botões em linho, da Renner – R$ 79,90* (compre aqui)

7- Short jeans, da Open no OQVestir – R$ 349* (compre aqui)

8- Short lilás franzido com bolso, da Maria Filó – R$ 319* (compre aqui)

*preços consultados em outubro/2020. Sujeitos à alteração.

