É hora de brilhar! Peças de roupa nada discretas para se inspirar

Por muito tempo, reservamos peças do guarda-roupa para datas comemorativas, como festas e grandes eventos. Integravam essa lista os looks mais extravagantes, os metalizados e brilhantes, cheios de bordados e os muito volumosos. No ano passado, um movimento que já vinha se intensificando enfim se consolidou.

Muitas mulheres abriram mão dessa divisão e passaram a usar no dia a dia tudo de mais incrível que tinham no armário. As passarelas confirmaram esse desejo – de fazer de todo dia uma ocasião especial e se arrumar para manter o bom humor e o astral – e exibiram visuais memoráveis.

No desfile da Louis Vuitton, o blazer de mangas curtas de paetês foi combinado à calça do mesmo material e a uma camiseta. A Burberry apresentou três belíssimos vestidos de cristais prateados enquanto o cenário da Paco Rabanne – cortinas metalizadas do teto ao chão – já entregava o que estava por vir. Se em outras estações o dourado dominou, desta vez o prateado é o queridinho.

A hora de brilhar é agora. Aposte no look total misturando materiais; tem paetês, lurex, lamê, vinil, couro. Se ainda estiver experimentando e quiser algo mais discreto, escolha uma peça icônica, como uma jaqueta bordada, e combine com itens básicos.

1) Amaro, R$ 189,90

2) Amaro, R$ 199,90

3) Paco Rabanne, na Farfetch, R$ 18 036

4) Aquazzura, na Farfetch, R$ 5.618

5) Fendi, na Ótica Santana, R$ 2.998

6) John John, na OQVestir, R$ 898

7) Camila Klein, R$ 391

8) Bo.Bô, na Shop2gether, R$ 1.198

