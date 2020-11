Alerta tendência: franjas aparecem em roupas e acessórios. Veja como usar

Na década de 1920, no embalo do charleston, a moda das franjas explodiu. Elas davam ainda mais charme aos movimentos da dança e se tornaram um símbolo de sensualidade nos palcos e fora deles.

Cinquenta anos depois, as franjas enfeitaram coletes, bolsas e calças boca de sino dos hippies. A tendência acabou sendo adotada por outros estilos, como o boho, o folk e até o western – sim, as roupas de caubói também entraram para a história da moda.

Com esse passado marcante e diverso, elas nunca foram completamente deixadas de lado. Apareciam aqui ou ali, alavancadas por looks de estrelas. Este ano, porém, as maisons oficializaram o retorno delas com tudo. A Bottega Veneta mostrou peças mais casuais, com longas franjas que chegavam até o chão. Na passarela da Prada, elas surgiram em larguras diversas, muito sofisticadas.

As franjas contemporâneas não lembram em nada as dos figurinos de dança ou dos personagens de faroeste. Podem dar graça a acessórios – um brinco com franjas de strass fica lindo! – ou desfilar em grande estilo em um vestido de festa.

1. C&A, R$ 129,99 – compre aqui

2. Zara, R$ 359

3. Alexander McQueen, na Farfetch, R$ 5 791 – compre aqui

4. Missoni, na Farfetch, R$ 12 903 – compre aqui

5. Zara, R$ 259

6. Eduardo Caires, R$ 400

7. Amaro, R$ 109,90

