Os vestidos de noiva das famosas que marcaram a última década

As festas de casamento das artistas sempre são eventos que chamam muita atenção. Quem não se lembra do casamento de Marina Ruy Barbosa? Ou da cerimônia que uniu Kate Middleton e o Príncipe William?

Entre tantos detalhes importantes, o vestido branco da noiva – herança da Era Vitoriana – é um dos itens que mais chama atenção. Com o mês das noivas se aproximamos, listamos os vestidos de casamento mais lindos da última década para você se inspirar!

Sandy

Para seu casamento em 2008, a cantora escolheu um modelo de rendas francesas com pérolas e cristais. O vestido com que ela se casou com Lucas Lima tinha mangas cavadas de renda com pequenos detalhes na frente e deixava as costas a mostra. Com um ar mais soltinho, o vestido de Sandy tinha uma linda cauda e o véu se encaixava na grinalda sem cobrir seu rosto.

Kate Middleton

O vestido que a duquesa usou em seu casamento em 2011 seguia a sobriedade típica da família real. A peça possuía um forro com decote em formato de coração e longas mangas de renda. A saia era lisa até metade de sua extensão, quando uma renda decorativa cobria o tecido em cor creme.

Kim Kardashian

Em seu casamento com Kanye West, em 2014, a socialite escolheu um vestido que valorizava suas curtas. Além do modelo sereia, o decote nas costas de Kim descia bem próxima ao quadril. No entanto, em contraposição às costas, a parte da frente do vestido não possuía decote. O véu era mais comprido que a cauda do vestido e terminava em lindas rendas brancas.

Marina Ruy Barbosa

Em seu casamento em 2017, a atriz usou um lindo vestido branco com decote em formato de coração. A saia da peça era estilo princesa, com várias camadas de tule. O véu da atriz era todo decorado com renda e com um pequeno arranjo de flores para arrematar. O corpete era ao mesmo tempo delicado e simples.

Preta Gil

O casamento de Preta e Rodrigo Godoy aconteceu em 2015 e a cantora ostentou um belíssimo vestido inteiro de renda. O decote era no formato quadrado e as mangas eram no estilo flare. Um cintinho fino dava um detalhe delicado ao vestido. O véu liso era sustentado por uma tiara fina com um efeito trançado.

