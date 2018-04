Nada mais gostoso do que passar o domingo em família, não é mesmo? A atriz Alinne Moraes, 35 anos, aproveitou a Páscoa para um passeio em família e foi clicada com o filho Pedro, 3 anos, no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro.

O garotinho não costuma aparecer muito em público, mas volta e meia a mãe e o pai Mauro Lima publicam lindas fotografias dele em seus perfis do Instagram. Muitas vezes, o casal prefere imagens subjetivas, como detalhes das mãos ou um carinho no colo de Alinne.

Veja os cliques do domingo em família:

