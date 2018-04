O grupo Fat Family prestou uma homenagem para Talita Cipriano, uma das finalistas do The Voice Kids e filha de Deise, integrante do grupo. No programa do último domingo (1), a jovem garantiu uma vaga na final, mas o processo foi polêmico.

Na hora da decisão do time de Carlinhos Brown, Talita ganhou 20 pontos do técnico. Em seguida, veio o resultado do voto do público, que escolheu Mariah Yohana. Com o arredondamento, as duas somaram 45 pontos cada uma e, em um voto de minerva, Carlinhos escolheu pela permanência de Talita.

Horas depois, uma análise mais detalhada mostrou que, sem o arredondamento, a vaga pertenceria à candidata Mariah Yohana, que somou 45,05% dos votos contra 44,82% de Talita. Dada a confusão, a emissora decidiu que as duas mereciam a chance de ir para a finalíssima, disputada no próximo domingo (8).

Simone do grupo Fat Family fez um elogio à filha seguido desabafo no Instagram.

“Parabéns, Talita Cipriano, pela linda apresentação no The Voice Kids que deixou sua mãe, Deise, emocionadíssima. Os tios da Fat Family, toda a família, os fãs, a plateia, encantados com a brilhante performance“, escreveu Simone em perfil que é usado para divulgar as novidades da Fat Family. “Dom de Deus é dom de Deus. Não se compra. A cor negra incomoda, preconceito racial existe, a luta é travada, mas a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. Deus sabe de todas as coisas. Independente do resultado final, Deus é justo juiz e a conta uma hora chega, ah se chega…”.