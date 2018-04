Em rara aparição, filho de Malu Mader é clicado passeando com os pais

A atriz Malu Mader, 51, foi vista no domingo (1) acompanhada do marido e guitarrista da banda “Titãs” Tony Bellotto, 57, com quem é casada há 28 anos. O casal estava junto do filho João Bellotto.

João tem 22 anos e é o filho mais velho da artista. A família foi fotografada em clima descontraído nos arredores do estabelecimento Sushi Leblon, no Rio de Janeiro.

No mês passado, Malu Mader também foi clicada com o filho, mas dessa vez para prestigiar o marido no show dos Titãs.

