TOP 5: Os Twitters mais fashion para você seguir

Nossa convidada lista seus perfis fashion preferidos no Twitter, dignos de receber suas visitas diárias

Foto: Getty Images

Viciada em blog e redes sociais, a repórter de moda de Lola magazine, Naila Maia, se considera praticamente uma nerd da moda. Dos tempos passados como professora de inglês ficou o hábito de ler in english, que ela transferiu para o Twitter, Facebook e outros sites que fazem parte da sua peregrinação digital em busca de informação e inspiração, para a qual ela sempre reserva uma parte do dia.

O curioso é que, apesar de acompanhar ferrenhamente os “tuítes” mais bombados do mundinho fashion, ela prefere ficar apenas como observadora da rede social e está bem longe de ser recordista de posts.

Aqui, nossa convidada lista seus perfis fashion preferidos no Twitter, dignos de receber suas visitas diárias.

Corra, LOLA, corra!

@nytimesfashion

Twitter da equipe de moda do New York Times. Traz notícias do mundinho com a cobertura de um dos jornais mais conhecidos e respeitados do mundo.

@BoF

The Business of Fashion, o portal inglês com novidades burocráticas dos negócios da moda tuítadas por seu fundador e editor, Imran Amed.

@HilaryAlexander

As novas de moda e estilo diretamente da equipe de moda do telegraph.co.uk, comandada por Hilary Alexander, editora de moda do jornal inglês

@SHOWstudio

Tuítadas fashion do SHOWstudio, site de moda fundado e dirigido por Nick Knight, fotógrafo de moda lendário e visionário que explora maneiras de comunicar a moda através das mídias digitais.

@refinery29

Tendências, compras, estilo e novidades, tudo direto da revista online de Nova York, que faz um mix do melhor das ruas e das passarelas da Big Apple.