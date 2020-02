Thássia Naves está entre as brasileiras mais influentes na moda segundo publicação espanhola

As inluentes da moda no Brasil: Costanza Pascolato, Lea T, Izabel Goulart, Daniella Helayel, e Thássia Naves

Foto: Reprodução

O Brasil foi retratado como “o novo cenário do cool” pela revista Glamour espanhola, que assim o definiu ao construir um ranking das mulheres que mais influenciam a moda nos BRICS. No radar da publicação, as cinco brasileiras são nomes bem conhecidos do “mundo da moda” nacional – mas não estão exatamente na boca do povo, como é o caso das personagens de novela, historicamente influentes no meio.

Costanza Pascolato e Thassia Naves estão nas primeiras posições do ranking

Foto: Reprodução

A primeira destacada é Costanza Pascolato, 73, “guru de moda mais veterana e elegante do mundo”. Em seguida, Thássia Naves é identificada como a “egoblogger” de maior referência no país, em função dos impressionantes números de audiência divulgados: cinco milhões de pageviews/mês, 441 mil seguidores na rede social Instagram e 240 mil entre Facebook e Twitter.

Ao MdeMulher, Thássia contou por email que sente “uma alegria muito grande” por ter este reconhecimento internacional. E explica que seu trabalho para tanto excede os limites do próprio blog, que é calcado basicamente em imagens de looks do dia. “Existe um circuito de moda que vai além da internet. Estou sempre viajando e marcando presença em eventos de grande sucesso no mercado”. E quem a influencia? “Minhas avós, minha mãe, e Miroslava Duma” – esta última, também considerada pelo mesmo ranking uma das influentes, porém na Rússia.

Das esquerda para direita: Daniella Helayel, Izabel Goulart e Lea T.

Foto: Reprodução

A eleição espanhola continua com a estilista fundadora da Issa, Daneilla Halayel. Ela aparece em terceiro lugar tendo como mérito ter conquistado a duquesa Kate Middleton e ter virado referência para as londrinas ligadas em moda. A top Izabel Goulart ganha destaque por conseguir se destacar nas passarelas apesar da concorrência de peso – leia-se Gisele Bundchen e Alessandra Ambrósio –, enquanto Lea T. é agraciada com o posto de “ícone mundial da transsexualidade”. E então, quem te influencia na moda? Comente!