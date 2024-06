Tenniscore: Visual clássico com blusas polo e saias plissadas é tendência

Desde que Zendaya interpretou uma tenista no filme Challengers, a internet foi à loucura com os figurinos na pegada tenniscore usados pela atriz. Como o nome entrega, a estética é inspirada nas roupas do tênis (e aqui falamos do esporte), mas tem muito do estilo preppy, que aposta na moda clássica, universitária e esportiva, e do quiet luxury. Não por acaso: esse esporte foi, por muito tempo, reservado à elite.

Camisa polo, saia plissada, suéter de gola V, jaqueta esportiva, colete de tricô, meia de cano alto e tênis rasteiro, tudo em tons claros, dão o tom do tenniscore. Embora esteja em foco agora, as passarelas davam pistas de que essa tendência apareceria há algum tempo.

Na coleção da Miu Miu de outono/inverno 2022/2023, as roupas do Tênis estavam presentes, assim como no desfile de outono/inverno da Lacoste na Paris Fashion Week deste ano. Depois de saber mais sobre o visual, confira aqui como apostar no dia a dia.

Visual elegante com elementos do Tenniscore

Parte dessa estética, a saia plissada serve para a composição de looks modernos, mas com um quê de romantismo. É que a técnica foi popularizada nas décadas de 1920 e 1950, em produções que transmitiam feminilidade e delicadeza, e o imaginário perdurou.

É possível equilibrar essa mensagem com saias em tamanhos mais curtos e uso de cores vibrantes, exemplo do vermelho, em outras peças.

Inspiração de looks Tenniscore para usar em casal

A ascenção do tenniscore também é resultado do quiet luxury e do preppy. O primeiro é marcado pelo luxo sóbrio, discreto e livre de logomarcas, enquanto o segundo foi originado nas universidades dos Estados Unidos e mescla elementos esportivos com a moda clássica norte-americana.

Quando as produções incluem peças de outras estéticas, como a sapatilha, e um conjunto de cores mais vibrante, elas se tornam mais criativas por ousar combinar peças que normalmente não fazem parte do tenniscore.

Look casual com saia plissada

Cores claras, tênis esportivos e meias de cano alto são elementos importantes nessa estética, como falamos. E isso abre portas para uma série de propostas autênticas, como as mais casuais. Caso da foto acima, em que a mulher usa um visual confortável, e que nem por isso está fora da estética.

