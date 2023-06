Challengers: filme de Luca Guadagnino estrelado por Zendaya ganha trailer

Quem aí está ansioso pelo retorno de Zendaya às telonas? Foi lançado o primeiro trailer de Rivais (ou Challengers, no inglês), próximo filme da atriz-estrela de Euphoria, acompanhada por Mike Faist e Josh O’Connor. O longa-metragem de Luca Guadagnino, diretor do aclamado Me Chame Pelo Seu Nome, está com estreia prevista para o dia 14 de setembro de 2023.

A trama acompanha Tashi Donaldson (Zendaya), uma tenista profissional que teve que parar a carreira por uma grave lesão no joelho, que se tornou treinadora de tênis do seu marido, Art Donaldson (Mike), e transformou o jogador medíocre no campeão de Grand Slam mundialmente famoso. Porém, Art passa a emplacar uma série de derrotas, pelo que Tashi o faz disputar um evento “Challenger”, campeonato profissional de baixo nível. No torneio, eles se encontram com Patrick (Josh), o ex-melhor amigo e ex-namorado de Tashi.

Além do trio de protagonistas, o elenco conta com a presença de A.J Lister, Jake Jensen, Faith Fay, Scottie DiGiacomo e Sid Jarvis. O filme tem produção de Amy Pascal, que também trabalhou em Homem Aranha: Sem Volta Para Casa, e roteiro do dramaturgo Justin Kuritzkes. Claro que nós já estamos ansiosas para ver a atuação impecável de Zendaya nos cinemas!