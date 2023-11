7 inspirações de como usar saia plissada

As saias plissadas têm ganhado destaque depois da febre da minissaia da Miu Miu. Esse resgate veio também em outras modelagens, longas e midi. Essa peça traz referências do vintage com elegância e sofisticação, remetendo aos anos 1920. Nesta época, a moda feminina passou por grandes transformações, que refletiram na liberdade e na independência.

Este é um modelo de saia que flerta com a versatilidade, visto que o design é adaptável a diferentes ocasiões e estilos, com um forte apelo atemporal. Pensando em opções mais longas, selecionamos aqui 7 looks com saias plissadas, entre visuais elegantes e esportivos.

7 looks com saias plissadas

Saia plissada longa com sobreposição de regatas

A saia plissada tem diferentes tamanhos e tipos de prega. Neste caso, é um modelo longo e com um plissado mais largo, ótima para verão, podendo ser mais casual ou formal. Com uma camisa, por exemplo, o look vai facilmente ao ambiente profissional.

Saia plissada com t-shirt e tênis

Quer algo mais esportivo? A saia plissada midi é uma ótima opção: use com tênis, t-shirts ou moletons.

Look rosa com saia plissada

As saias plissadas coloridas trazem um toque vibrante e elegante aos visuais, o que funciona bem com outras peças com muita cor. Acima, uma referência bem ao estilo barbiecore.

Saia plissada de couro

A saia plissada longa também funciona com camisetas ou blusas mais elegantes. Aposte também em acessórios, como cintos e boinas.

Sofisticada e com muita cor

Mistura de texturas podem ser ousadas, mas funcionam muito bem com diferentes tipos de saias. Um camisão texturizado ou uma peça mais encorpada, como a da foto acima, que é bem estruturada, te deixa estilosa e moderna.

E aí, que tal usar em saias plissadas que não são curtinhas?