5 tendências da New York Fashion Week para inspirar seus looks

A New York Fashion Week (NYFW) chegou ao fim no último dia 16, e para quem gosta de ficar por dentro das maiores promessas da moda, nada como olhar para os destaques das passarelas para tirar inspiração para os looks da vida real. Com rendas, peças corseletadas e até maiôs cavados, a sensualidade marcou presença em boa parte dos desfiles. Vamos juntas rever as maiores tendências?

Corselete

Seguindo a Semana de Alta Costura de Paris, o evento trouxe os corseletes em peso. A peça esteve presente nos desfiles de Carolina Herrera, Brandon Maxwell e Elena Velez, combinada com alfaiataria – uma maneira de deixar o look clássico mais moderno e sexy – ou em vestidos.

Renda

Mesmo desfilando para o inverno, as marcas investiram na delicadeza das rendas para compor produções – principalmente combinadas a tecidos mais pesados e invernais, como o couro, visto aos montes na passarela de Dion Lee, a alfaiataria estruturada e até o tweed e o tricô, caso de Frederick Anderson.

Colete

Quem gosta de sobreposições – especialmente com o colete – pode comemorar: a peça apareceu em diversas passarelas e nos mais variados estilos! Vale o couro, a alfaiataria preta ou colorida, a renda e até as versões maxi.

Tricô

O tricô andava esquecido pela moda há alguns anos, mas promete um retorno triunfal em cores vibrantes, silhuetas marcantes e padronagens diferenciadas – um destaque aconchegante e bem-vindo para o inverno.

Maiôs e bodys cavados

A brasileira PatBo encantou com bordados e franjas cheios de pedrarias, e também deu destaque à sensualidade dos maiôs, bodys e biquínis bem cavados, seja em produções com saias – deixando um recorte na silhueta – ou acompanhados de casacos longos. Uma inspiração que vai do verão ao inverno!