Tendências de sapatos para o verão 2024

O Ano Novo está chegando com tudo, e já começa a alterar nossos guarda roupas. É claro que nós já passamos os últimos meses observando as principais trends para a temporada de calor, desde o retorno da handmade fashion na SPFW N56, até o uso de peças com tecidos transparentes e sedosos – perfeitos para um dia nesse calor! Mas se teve um elemento que variou dentre as temporadas, apesar de manter nossos eternos clássicos, foram as tendências de sapatos para o verão, dando uma segunda chance aos papetes e sandálias de pescador.

Entre plataformas com acabamentos artesanais, papetes, sapatilhas e o abandono dos saltos, o verão é a estação perfeita para renovar as possibilidades de sapatos e (re)conhecer antigos estilos, como tem sido visto com o visível comeback das sandálias Melissa, dando aquele gostinho de nostalgia à moda.

Mas, para investigar as principais tendências, conversamos com Ana Vaz (@anavaz_imagem), consultora de estilo e idealizadora da Butique de Cursos. Confira a seguir e, quem sabe, renove seu guarda-roupa:

De olho nas tendências de sapatos para o verão!

Acima de tudo, é interessante dar uma olhada nas tendências reservadas para este verão no mundo dos calçados! A consultora conta que há algo em comum entre elas: o conforto, que predomina nos modelos mais importantes da estação, como as rasteirinhas – em chinelos e sandálias – papetes, sapatilhas e mary janes.

Já os saltos apresentam duas possibilidades: ou eles somem e são suplantados por calçados de conforto, ou surgem em formatos mais grossos, como o anabela e as plataformas.

“Nas passarelas, estes modelos confortáveis são usados sem cerimônia, tanto com looks despojados, como nos mais elaborados, sofisticados ou festivos. Teremos um verão de muito conforto para os pés! E vale lembrar que, para quem gosta de algo bem diferente, os ugly shoes também podem ser uma aposta! Com eles, o lado divertido e irreverente do look está garantido”, aposta Vaz.

Sapatos para fugir do calor

As tendências no mundo dos calçados estão claras: conforto e diversão acima de tudo!

Se seu trabalho pede por uma composição mais elegante e menos despojada, você pode aproveitar para usar uma anabela ou saltos plataforma, que garantem um pouco de conforto e ventilação aos pés.

“As sandálias são sempre uma boa aposta e aparecem em todos os verões. Neste ano, dividem a atenção com os chinelos, sejam do tipo slide – como as birken– ou de dedo. Este último modelo ganhou popularidade e aparece com solados dos mais delicados aos mais pesados, como as plataformas bem altas”, acrescenta Ana.

E engana-se quem pensa que as sandálias do tipo papete vão no sentido oposto da elegância e sofisticação, sendo a aposta perfeita para serem pareadas com vestidos longos, conjuntos de alfaiataria ou para um look casual.

Para isso, atente-se ao material da sandália! Calçados de couro e camurça podem trazer um look mais elevado, enquanto outros materiais podem ser perfeitos para dias casuais.

Entre os chinelos, diversos modelos diferentes vêm chamando a atenção das fashionistas, dando espaço para possibilidades inimagináveis durante a estação.

Uma das grandes apostas são os chinelos de plataforma, dando volume ao calçado tradicional, seja no solado ou nas tiras. Os solados altos também estão sendo aproveitados nos papetes e nas birken, dando um pouco de rareza e elegância aos calçados.

A idealizadora da Butique de Cursos também vê as rasteiras como um dos modelos que estarão em alta durante o verão/24!

“As rasteiras com adorno ou metalizadas são frequentes neste período e neste verão não é diferente: este é um calçado que poder ganhar muita versatilidade no dia a dia, pois mistura casualidade e sofisticação, e, justamente por isso, pode ser coordenado com muita tranquilidade aos looks de lazer, trabalho e até mesmo festa”, coloca.

“Levando isso em consideração, podemos pensar nos modelos que unem estas três características: conforto, frescura e casualidade, e que possam ter adicionados também elementos de sofisticação e formalidade: tênis e sapatilhas em materiais mais nobres ou com adornos podem ser muito versáteis e confortáveis. Mas as sandálias de salto médio podem ser uma ótima opção para quem não precisa caminhar muito e trabalha em ambientes mais casuais”, acrescenta.

Atenção aos materiais dos calçados

Quando se trata de tendências, não é apenas o modelo que dita o look, é importante dar atenção aos materiais e tonalidades.

“Os calçados claros ganharam muito espaço, desde os clássicos beges e caramelos até os brancos e os metalizados – com destaque para o prata. Ainda na paleta clara, os calçados em tons pastel também estarão em destaque”, coloca.

A especialista ainda destaca que os calçados pretos e marrons também vão roubar a cena. Já em relação aos modelos com cores vibrantes e sólidas, ela aposta no laranjas, vermelhos, rosas e azuis.

“Além do couro, calçados feitos total ou parcialmente em camurça, tecido e corda ganham espaço. Vale ressaltar os adornos, como pedras, cristais e metais, que tiram os tons claros e neutros do sério. Acabamentos metalizados também ganham força”, finaliza.

Agora, é hora de tirar as sandálias do fundo do armário e aproveitar o verão cheias de conforto!

