As principais tendências de casamentos no inverno 2024

Realizar um casamento no inverno é uma ótima forma de obter uma cerimônia marcada pelo aconchego e pelo romance. Se você está planejando subir ao altar nesse período, prepare-se para se encantar com as tendências do ano que prometem tornar o seu grande dia ainda mais especial.

Acima de tudo, os casamentos de 2024 serão marcados pela personalização e autenticidade. Noivas e noivos buscam cada vez mais criar um evento que reflita suas personalidades e histórias únicas.

Isso se traduz em escolhas que vão desde o local da cerimônia e a decoração até o menu e as lembrancinhas. E casar no inverno não seria diferente.



De acordo com o iCasei, plataforma pioneira no segmento de site de casamento e lista de presentes, as tendências para cerimônias no inverno estão marcadas por uma paleta de cores com tons quentes, vestidos de noiva com mangas longas e tecidos mais encorpados, menus reconfortantes e detalhes encantadores inspirados na natureza.

Look para casamento no inverno: o que vestir?

Apesar das preferências pessoais da noiva serem fundamentais, é sempre interessante estar atento às tendências e observar o que a estação exige.

De acordo com a plataforma iCasei, durante o outono e inverno, os destaques são modelos com mangas longas, costas detalhadas com decotes ilusão, rendas delicadas ou botões ornamentados.

Os tecidos mais utilizados são renda, tule, cetim e veludo, que podem ter detalhes de pelúcia e peles sintéticas. Um diferencial é a adição de capas removíveis ou acopladas ao vestido.

Já para os convidados, a dica do site é prezar pela elegante sem passar frio. Sendo assim, opte por peças que possam ser facilmente sobrepostas e tecidos mais pesados e quentes, como lã, veludo, tweed ou cashmere. Acessórios também podem ser aliados para manter o calor, como luvas elegantes, cachecóis, pashminas ou xales.

Decoração casamento inverno



Conforme apontam as tendências levantadas pelo iCasei, a paleta de cores tendência para casamentos no inverno são as de tons quentes. E a paleta de cores escolhida pelos noivos definitivamente influencia nas escolhas de decoração.

Durante essas estações, é comum notar a preferência pelos tons mais quentes, como os terrosos, burgundy, marrom, dourado e os verdes profundos. Cores que são características desta época do ano e criam uma atmosfera acolhedora e sofisticada.

Além disso, ainda segundo a plataforma, muitos casais estão integrando elementos de decoração inspirados na natureza, que recordem o outono e o inverno, para harmonizar com as tonalidades escolhidas e criar ambientes encantadores e intimistas aos eventos.

Troncos e caixas de madeira, folhas secas, galhos, folhagens, lanternas de ferro forjado e elementos de palha são algumas das escolhas, que transmitem também sensação de calor e romance às celebrações.

Para as flores, a disponibilidade sazonal é um fator que influencia, é claro. Além disso, é importante que os arranjos complementem as cores e a decoração do ambiente. As tendências da estação são rosas, cravos, tulipas, crisântemos, dálias e hortênsias.

O menu ideal para um casamento no inverno

Na parte dos menus, alguns noivos optam por cardápios que proporcionem conforto aos convidados e ajudem a aquecer em dias frios, como sopas, ensopados, risotos, carnes condimentadas e peixes mais gordurosos, como o salmão. Para o bolo, o chocolate amargo é uma escolha popular para o período.

Além disso, um bar de bebidas quentes também pode ser adicionado ao casamento, oferecendo opções como cidra e chocolate quente, além de chás de ervas.

