Looks de grávida para estar estilosa em qualquer ocasião

A gravidez está longe de ser o fim de sua relação com a moda! Seja com itens mais folgados ou, inclusive, deixando a barriga à mostra, é possível criar looks de grávida estilosos. Um bom exemplo são os visuais virais usados pela modelo e influenciadora Hailey Bieber, que tem dado um gostinho nas fotos de paparazzi do seu estilo de gestante – que está longe de ser um simples vestido ou uma calça moletom.

Aqui, montamos um guia prático para você ser uma grávida estilosa em qualquer ocasião e, também, conversamos com a personal stylist e consultora de moda Bruna Guadaim para entender mais sobre a moda gestante. Veja:

Looks de grávida no street style

O street style está entre os favoritos da moda casual, seja para dar um passeio na cidade ou para um brunch com as amigas, mas como criar um look gestante street style? Para a personal stylist, um dos itens indispensáveis no guarda-roupa de uma gestante é a chamada ‘terceira peça’.

“Estamos falando de jaquetas, kimonos, coletes ou camisas que possam ser usadas com maior abertura. Isto porque são peças que facilmente mudam a cara de um look básico e transformam em uma composição mais sofisticada ou despojada”, esclarece a especialista.

Aposte em um jaqueta ampla e confortável com texturas e padrões que chamem a atenção. Por baixo, deixe a simplicidade tomar conta do look e use um cropped ou baby tee – que são tendência na moda gestante – junto de uma calça low rise.

“Uma modelagem que eu recomendo bastante é a do cachequer (envelope), seja para blusas ou para vestidos, porque acomoda bem a barriga e costuma ser uma peça mais formal, dando um aspecto elegante. Essas peças também são boas para o período de amamentação”, garante

Para dias frios, aposte em um suéter ou blusa de pelos com modelagem em envelope, trazendo conforto e estilo ao mesmo tempo.

Já para as calças, você pode optar por um material de linho ou algodão em tonalidades neutras, garantindo conforto através do material, mas elegância nas cores. Por fim, uma boa pedida é trazer pontos focais de cor, como através dos sapatos ou de um cachecol.

E, claro, não poderíamos deixar de nos inspirar em uma das grávidas do momento: a Hailey Bieber. Não é novidade que o street style da modelo passa por diversas fases, mas uma de suas apostas mais recentes foi a junção de uma camiseta cropped amarela com uma calça de alfaiataria preta – com um pouco de espaço de folga – para dar maior elegância à composição.

Para finalizar, não esqueça de adicionar os acessórios, que podem se tornar a grande personalidade do look. Aposte em bucket hats de lã e colares chunky.

“O próprio cropped é uma peça que traz um estilo ousado e sexy para as gestantes. Mas ele ainda é perfeito para deixar a barriga de fora e, no futuro, pode auxiliar durante a amamentação”, aponta a consultora de moda.

Looks de grávida para festa

A Hailey Bieber também surpreendeu com um look all-black de couro que é perfeito para se inspirar em noites de festa ou ocasiões especiais. A modelo vestiu um colete aberto de couro, deixando a barriga à mostra, e criou uma sobreposição com uma jaqueta de couro oversized e, também, uma calça de alfaiataria low-rise junto de óculos de sol mini como acessório.

“No primeiro trimestre, é mais fácil a gestante adaptar roupas que não são feitas para gestantes, como calça de cintura baixa – que, inclusive, é uma boa peça para acompanhar a mulher no puerpério”, explica Bruna.

“Na gestação, tem peças que podem ser curingas, como o vestido de malha. É um material confortável e que vai se moldando à barriga da gestante, e fica ainda mais estiloso com uma terceira peça”, coloca a consultora de moda.

A peça ainda pode ser uma boa pedida em casos de festas ou ocasiões especiais, trazendo a elegância de um vestido mas mantendo o conforto necessário para a gestante.

Aposte em um vestido de linho com listras em tons neutros e, para trazer maior sofisticação, que seja sem ombros – isso pode dar, inclusive, um toque de sensualidade. As sapatilhas de bailarina podem ser uma boa opção para as grávidas, evitando os saltos altos.

“Em casos de festas e eventos, aposte na terceira peça com tecidos mais elaborados, como o cetim e o brilho, pois dão ao look uma carinha de noite”, explica Bruna.

Os vestidos de cetim já são tendência há um tempo na moda, mas tem a pegada perfeita para uma ocasião especial e ainda garantem conforto à barriga por não ser um material colado ao corpo, dando espaço para que você se movimente.

“Nesse momento, os acessórios são muito aliados, porque você consegue imprimir no seu look traços do seu estilo pessoal. Além disso, as cores são também uma boa aposta para não abrir mão do seu estilo”, acrescenta.

Entre as tendências, as cores neutras são destaque, especialmente as tonalidades marrons.

Looks de grávida para o trabalho

A IZA é mais uma das gestantes favoritas do momento, e ainda está garantindo inspirações elegantes para as grávidas de 2024! Uma das tendências que a cantora adora seguir é o uso de alfaiataria colorida.

Caso você ainda esteja indo para o escritório e precise de um look confortável e sofisticado, aposte em um conjunto de alfaiataria colorido oversized que fique abaixo da barriga, caso o dress code permita.

Blusas de linho ou algodão com mobilidade, em cores neutras, são outras boas escolhas.

O couro pode parecer um dos materiais dos quais devemos nos afastar na gravidez, mas caso tenham elásticos para serem ajustados, podem trazer elegância e sobriedade à composição.

As blusas de lã e algodão grudadas ao corpo permitem definir a figura sem incomodar ou fazer pressão no corpo. Finalize incorporado a ‘terceira peça’, como um blazer de alfaiataria, e complemente com os acessórios de sua preferência.

Os vestidos são os principais aliados durante a gestação, especialmente quando são feitos de materiais com fibras naturais.

Um vestido que desenhe a figura na parte superior do corpo, mas que deixe livre e solta a região da barriga, é opção confortável e elegante para levar ao escritório. Acrescente um par de saltos curtos com plataforma (que dão mais estabilidade e segurança) e incorpore os acessórios de sua preferência, como óculos de sol e brincos maximalistas.

Looks de grávida para a praia

Para quem está planejando visitar a praia, as camisas oversized brancas são boas opções para usar por cima do biquíni. Aposte em roupas de banho que tragam um suporte para a barriga mas, também, que não apertem com o elástico.

Os acessórios ainda podem compor o look e, para cuidar da cabeça, os lenços são opções em tendência.

Outra opção para a moda praiana é utilizar kimonos oversized com uma estampa que se adeque ao seu estilo, junto de uma bermuda jeans com elástico. Para os pés, as papetes estão se tornando a grande tendência do ano em calçados, elevando ainda mais a composição. Por fim, acrescente um óculos de sol despojado e um par de brincos maximalistas.

