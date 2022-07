Vai casar no frio? Veja dicas para acertar no vestido de noiva de inverno

Escolher o look do grande dia não é fácil. Além de beleza, é preciso prezar pelo conforto – principalmente quando estamos falando dos meses mais frios do ano. Isso porque o vestido de noiva de inverno precisa equilibrar o seu estilo, mobilidade para que você aprecie ao máximo a sua festa e, claro, elementos que permitam sentir-se incrível sem passar qualquer desconforto térmico.

“É importante estar atenta ao clima costumeiro da época do casamento, evitando assim, desconfortos como passar muito calor com um vestido abafado ou frio com um vestido muito aberto. Independente do clima, a busca pelo vestido perfeito requer bastante pesquisa. São muitas opções de cortes, tecidos e cores e é preciso decidir com calma”, explica a especialista em noivas Thaís Moraes, da Ozorno Bridal.

Segundo ela, o primeiro passo para encontrar o vestido ideal para o inverno é compreender os desejos e a personalidade de cada noiva. “Isso ajuda muito na hora de observar os detalhes”, pondera. Outro ponto é saber identificar cada tipo de corpo. Cada uma tem um biotipo diferente, e esse formato pode influenciar diretamente no caimento das roupas.

“Como a principal ideia do vestido de casamento é valorizar ainda mais o corpo e a individualidade de cada noiva, é interessante investir em um corte mais adequado para o seu biótipo”, ressalta Thaís.

Os tecidos ideais

Os tecidos de inverno merecem uma atenção especial. Alguns materiais são combinados a outros tecidos, reforçando as camadas de proteção contra as baixas temperaturas. “Os tecidos de renda são bastante versáteis, fazendo com que sejam considerados tecidos intermediários. Isso quer dizer que não são nem muito quentes, nem muito frios. Existem diversos tipos de renda e cada uma delas possui uma densidade diferente. As mais pesadas são utilizadas em lugares mais frios. Já o tule é mais indicado para casamento no inverno em países tropicais, como o Brasil. O tecido ajuda a cortar o vento, mas por ser leve, deixa o vestido mais fresco”, observa.

Os modelos e acessórios que ajudam

As temperaturas mais baixas dão à noiva a oportunidade de optar por vestidos com mangas compridas, golas altas e decote fechado. Thaís ainda afirma que uma tendência que está super em alta atualmente é o vestido de noiva princesa com brilho, que transmite bastante elegância, sem perder o conforto. Outro modelo muito procurado, de acordo com a especialista, é o vestido de noiva 2 em 1. Ele permite dois looks diferentes sem que a noiva tenha que trocar de roupa.

“Imagina casar na igreja com um vestido e chegar na festa com uma composição diferente? Além de surpreender os convidados, a noiva ainda investe no conforto. Outra opção para o vestido 2 em 1 são aqueles que possuem capa removível. A noiva pode utilizar a capa durante a cerimônia, para se proteger do frio, e retirá-la na festa, enquanto estiver dançando. Ou até mesmo usar uma estola, que é uma inspiração dos anos 50 muito usada no inverno, além de blazer, xales e boleros”, conta.

Por último, mas não menos importante, a noiva deve pensar nos acessórios. Além de terem que harmonizar com o vestido de noiva, eles podem ser definitivos na hora da seleção do modelo mais adequado.

O vestido é, sem dúvida, a peça mais importante do stylist da noiva, mas muitas mulheres possuem joias de família das quais elas não abrem mão de usar no casamento. Quando isso acontece, o ideal é levar essas joias para experimentar com os vestidos. Além de ver se combinam bem, dá pra conferir, por exemplo, se não agarram nos fios do vestido”, finaliza.