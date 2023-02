6 tendências do street style da New York Fashion Week

As principais semanas de moda da temporada 2023/2024 começaram. Nos Estados Unidos, as ruas de Nova York estão cheias de fashionistas mostrando o melhor da moda na cidade. A New York Fashion Week (NYFW) chega ao fim amanhã (15) e, assim como nas passarelas, o street style é um termômetro do que vem por aí.

As semanas de moda continuam sendo uma das principais fontes para procurar tendências, apesar do recente crescimento do Tiktok neste cenário. Até porque, quem vai prestigiar os desfiles precisa se preparar para uma maratona, de conforto e estilo.

Aqui no Brasil o clima está abafado, mas na Big Apple o frio está dominando. Os looks quentinhos vêm com tecidos de pelúcia, coloridos, e animal print – semelhante ao que foi visto na Copenhagen Fashion Week, na semana anterior. A pegada futurista e motociclista continua!

Conforto e calça cargo

As calças cargo devem dominar 2023. O modelo apareceu no final do ano passado, trazendo aquela referência dos anos 2000, e tudo indica que deve continuar. É um tipo de roupa prático, confortável e que consegue segurar um estilo. Faça frio ou calor, é uma calça que se adequa a diferentes temperaturas e ainda te poupa de usar bolsas grandes.

Pelúcia colorida

Casacos de pelúcia coloridos e estampados, sim! Já passamos daquela época em que as roupas de inverno eram básicas e escuras. As cores estão aí para serem usadas em qualquer oportunidade. Falando especificamente de estamparia, o animal print e as flores têm se destacado.

Couro colorido

Por falar em cores, tecidos de couro – ou imitando couro – fizeram sucesso com o bikercore em 2022 e essa moda não ficou no passado. A Rosalía construiu toda a identidade visual do álbum Motomami em torno disso, e a cantora é um belo alerta de tendência. Pode cuidar bem da sua jaqueta de couro, porque ela vai ser bem usada no inverno. Na imagem acima, vemos um look vermelho todo em couro, com top, calça e um casaco, que ainda mistura o tecido com pelúcia.

Verde e amarelo

Brazilcore lá fora? Sim! A mistura de verde com amarelo é outra que surgiu no final do ano passado, e que deve continuar fazendo sucesso mesmo no inverno – alegrando um pouco os looks, que costumam ter uma cartela mais fechada.

Alfaiataria casual

Para quem for mais tradicional, a alfaiataria tem sempre seu lugar ao sol. A modelagem oversized vai ditar as regras, então começamos a ver blazers maiores usados com peças mais casuais, deixando o visual moderno. Na foto, a moça está com um casaco xadrez e calça de alfaiataria com um tênis esportivo.

Tons pastel

Enquanto parte dos looks aparecem em cores intensas, temos também conjuntos com tons mais claros, como rosa e turquesa pastel. Em blazers e também casacos de pelúcia: